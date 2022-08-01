2022/08/01 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني: سجلنا أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر تموز » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 08:56

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