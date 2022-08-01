تداول فيديو لوزير خارجية بنين

2022/08/01 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير خارجية بنين أوريلين أغبينونسي مع العديد من التعليقات التي ادعت أن وزير الخارجية "ينظف كتفه" بعدما لمسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الأمر الذي دفع أغبينونسي للرد والتوضيح.

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