أولى سفن الحبوب تغادر أوكرانيا باتجاه لبنان

2022/08/01 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأناضول التركية أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا الأوكراني، صباح اليوم الاثنين، متجهة إلى لبنان.

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