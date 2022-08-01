2022/08/01 | 09:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 09:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).