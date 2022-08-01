2022/08/01 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر تموز.وقالت المديرية في بيان ،تلقاه/المركز الخبري الوطني/: إن “عدد حوادث الحريق خلال شهر تموز بلغت (3077) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال تموز فقط..



الدفاع المدني يسجل أكثر من 3 آلاف حادث حريق المركز الخبري الوطني.

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