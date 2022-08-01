2022/08/01 | 09:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه هام للاخوة الثوار ..يرجى اخذها بعين الاعتبار.يكون خط سير أصحاب العجلات الخاصة الغير خدمية للإخوة في قاطع الرصافة من جسر السنك بإتجاه شارع الصالحية.واما المسير راجلاً فمن ساحة التحرير مروراً بجسر الجمهورية.اما الاخوة في جانب الكرخ فيكون خط سيرهم راجلًا من نفق الزيتون لباب مجلس النواب.وأصحاب العجلات يكون خط […]

ظهرت المقالة عبر توجيهات جديدة..



التيار الصدري يرسم خارطة تحركات المتظاهرين أولاً على ايرث نيوز.

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