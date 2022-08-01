2022/08/01 | 09:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تدعو المؤسسات الإعلامية الالتزام بـ4 اجراءات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تدعو المؤسسات الإعلامية الالتزام بـ4 اجراءات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تدعو المؤسسات الإعلامية الالتزام بـ4 اجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).