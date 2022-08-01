الدفاع المدني: سجلنا أكثر من 3 آلاف حريق في تموز



الدفاع المدني: سجلنا أكثر من 3 آلاف حريق في تموز
2022/08/01 | 09:59 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع المدني: سجلنا أكثر من 3 آلاف حريق في تموز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 09:59.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: سجلنا أكثر من 3 آلاف حريق في تموز) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: سجلنا أكثر من 3 آلاف حريق في تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).



واصل القراءة على موازين نيوز


Sponsored Links