الخارجية الإيرانية: التطورات الراهنة بالعراق شأن داخلي.

2022/08/01 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن التطورات الراهنة بالعراق شأن داخلي.

وقالت الخارجية الإيرانية إن “التطورات الراهنة بالعراق شأن داخلي والأحزاب والتيارات العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة”.

وتابعت أن “طهران تحترم قرار الشعب العراقي وتؤمن بأن الحوار يعتبر أفضل طريقة لتسوية المشاكل”.

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