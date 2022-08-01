تعرف على وضع الطرق في بغداد

2022/08/01 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، اليوم الاثنين، الموقف المروري بعد انتشار المتظاهرين بعدة مناطق من العاصمة.

والطرق كالتالي:

– الطريق باتجاة ساحة التحرير من جهةٍ السنك مغلق

– سريع الدورة باتجاة بغداد الجديدة مزدحم

– ازدحام ساحة النسور من جهة سيد الحليب

– ازدحام جسر الجادريه نزلة جامعة النهرين

– ازدحام سيطرة الدورة دخول بغداد الجنوبي

– جسر البياع المؤدي الى ساحة قحطان ازدحام شديد

– جامع ام الطبول الشارع مزدحم

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