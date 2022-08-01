المرور تعلن عن إجراءات لتخفيف الزخم في بعض مناطق بغداد

2022/08/01 | 10:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك انسيابية في حركة السير ببعض المناطق.

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