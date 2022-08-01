العراق يسجل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر تموز

2022/08/01 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تسجل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر تموز.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن "عدد حوادث الحريق خلال شهر تموز بلغت (3077) حادث حريق وهو الاعلى معدل خلال السنوات الماضية"، مبينا ان "أعداد الحوادث ازدادت بمعدلاتها سنويا نظراً التوسع العمراني واستشراء المخالفات في استخدام مواد البناء غير المسموح بها والتجاوزات على صنف البناء وتحويل البعض من الأبنية السكنية إلى مخازن غير نظاميه وسط الأحياء والمدن السكنية".

واضافت ان "حوادث الحريق أسفرت عن مصرع (18) شخص اغلبهم نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة".

وتابعت ان "أهم أسباب اندلاع حوادث الحريق هو التماس الكهربائي، حيث بلغت نسبة حوادث الحريق نتيجة التماس الكهربائي بـ (47 %) أما باقي الأسباب توزعت بين الإهمال وعبث الأطفال والمتعمد منها".

واكدت "السعي للحد من أسباب اندلاع حوادث الحريق من خلال اشاعه ثقافة الحماية الذاتية وتوفير مستلزمات الدفاع المدني ومنها مطافئ الحريق سواءً في الدوار السكنية والعجلات وأماكن العمل بهدف السيطرة على حادث الحريق منذ اللحظات الأولى".

ودعت "المواطنين الى أهمية سرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني المجاني (115) لتقليل زمن استجابة فرق الدفاع المدني بالوصول إلى موقع الحادث".

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