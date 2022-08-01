بدءاً من الأربعاء.. موجة حارة في العراق تستمر لعدة أيام

2022/08/01 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

توقع متنبئ جوي، حدوث موجة حارة في العراق بدءاً من بعد غد الاربعاء.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"ستتعرض عموم مدن البلاد لموجة حارة تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء ومتوقع ان تسجل فيها درجات الحرارة فوق الـ 50 مْ في أغلب مدن الجنوب والوسط" لافتا الى انها "ستستمر عدة أيام".

وأشار الى أنه وحسب آخر تحديثات خرائط الطقس الصادرة صباح اليوم الأثنين فأن موعد انتهاء موجة الرطوبة التي تؤثر حاليا في أجواء مدن الجنوب هو خلال ساعات مساء يوم الاحد المقبل المصادف 7 آب".

وبين عطية "يصادف ذلك فترات من التحول المؤقت الى الاتجاه الغربي شديد الحرارة وربما يكون هناك تغيير في وضع وحركة المنظومة الجوية".

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