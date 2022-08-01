2022/08/01 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي ، الاثنين، الى إنهاء الإجحاف بحق المحافظة وإنصاف الفلاحين والمناطق التي تضررت جراء الحروب السابقة .وقال المياحي في تصريبح لـ/المعلومة/، إن “محافظة البصرة تعاني الكثير من المشاكل منها اللسان الملحي وارتفاع الإصابات بالسرطان وشح المياه”.وأضاف أن “على الحكومة الاتحادية تعويض المتضررين من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة يدعو الحكومة لتعويض المتضررين من الحروب السابقة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة يدعو الحكومة لتعويض المتضررين من الحروب السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).