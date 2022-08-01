إيران في أول موقف رسمي حول أحداث العراق

2022/08/01 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم

الاثنين، موقفها من الاحتجاجات الجارية

في العراق.

وقالت الخارجية، إن “التطورات الراهنة

بالعراق شأن داخلي والأحزاب والتيارات

العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة”،

مؤكدة “

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