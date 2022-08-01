الدفاع العراقية تنفي مشاركة ضباطها في التظاهرات الاخيرة

2022/08/01 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع مشاركة ضباط في

الوزارة مع التظاهرات الجارية في بغداد

والمنطقة الخضراء معتبرة أن الجيش

العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة

الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة

مع الشعب

وقالت الوزار

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