2022/08/01 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة تعتقد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه يتعين الاستعداد لوضع أكثر سوءا بالنسبة لإمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مقابلة مع صحيفة” إل موندو” الإسبانية: “يجب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية الأوروبية تدعو للاستعداد لوضع أكثر سوءا بالنسبة لإمدادات الغاز المركز الخبري الوطني.

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