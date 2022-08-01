2022/08/01 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلن قائد قوات حشد الدفاع عبدالناصر سلمان العقابي، اليوم الاثنين، انضمامه الى حراك التيار الصدري.وقال العقابي في بيان،تلقاه/المركز الخبري الوطني/، “ابنائي مجاهدي قوات حشد الدفاع الابطال..لقد كنتم وما زلتم بأعلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد حشد الدفاع :لم ننصف خلال الأعوام السابقة والأشتراك في التظاهرات الصدرية واجب المركز الخبري الوطني.

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