أطلق النار على رضيعة.. عريس يفقد صوابه ويهاجم حفيدة زوجته بيوم زفافهما بعد جدال بينهما

2022/08/01 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان قميص كيليانيس إسحاق لا يزال ملطخًا بدماء طفلتها مع حديثها حصريًا إلى CBS 3 بعد أن هرعت بالرضيعة البالغة من العمر 10 أشهر، جيليانيس، إلى مستشفى سانت كريستوفر.أصيبت يد الطفلة برصاصة صباح الأحد، خارج منزلهم على تقاطع أونتاريو وشارع إميرالد في كنسينغتون.

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