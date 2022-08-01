الاطار التنسيقي يرحب بدعوة بارزاني لبدء حوار مفتوح في اربيل

2022/08/01 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الإطار التنسيقي بدعوة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بدعوة الأطراف السياسية العراقية لبدء حوار مفتوح في أربيل.وفي بيان صادر عن الإطار التنسيقي، جاء فيه: “يرحب الاطار التنسيقي بدعوة الاخ نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان للحوار الوطني ، ويؤكد … Readmore

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