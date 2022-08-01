2022/08/01 | 11:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TKDeXqRGpRc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصوير الطعام... فراغ وتباهي أم مشاركة مبررة؟ خبيرة الطاقة فرح عبد الوهاب توضح ذلك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصوير الطعام... فراغ وتباهي أم مشاركة مبررة؟ خبيرة الطاقة فرح عبد الوهاب توضح ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).