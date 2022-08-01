أحداث آب.. الإعلام الأمني يعتقل إرهابيين اثنين في بابل بعد استدراجهما من إقليم كردستان وعنصر إرهابي بكركوك

2022/08/01 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 1 آب 2022 الإعلام الأمني يعتقل إرهابيين اثنين في بابل بعد استدراجهما من...

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الإعلام الأمني يعتقل إرهابيين اثنين في بابل بعد استدراجهما من إقليم كردستان وعنصر إرهابي بكركوك أولاً على المسلة.

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