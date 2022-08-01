ايران: نتابع التطورات في العراق بدقة وحساسية

2022/08/01 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، 1 آب، 2022، أن التطورات الراهنة بالعراق شأن داخلي،...

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