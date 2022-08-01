2022/08/01 | 11:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ورود شكاوى من المواطنين بخصوص تعرضهم لحالات إبتزاز إلكتروني، تمكن جهاز الأمن الوطني خلال شهري (حزيران وتموز) من تنفيذ عمليات عدة، بعد استحصال الموافقات القضائية، ونصب كمائن محكمة أسفرت عن الإطاحة ب (31) مبتزاً حاولوا استغلال الضحايا عبر مساومتهن بمبالغ مالية.

هذا وقد تم تقديم جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز الامن الوطني يلقي القبض على (31) متهماً بقضايا الإبتزاز الإلكتروني خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز الامن الوطني يلقي القبض على (31) متهماً بقضايا الإبتزاز الإلكتروني خلال شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).