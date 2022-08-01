الموقف المروري الخاص بحركة السير والقطوعات في بغداد (فيديو)

2022/08/01 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن موقف حركة السير والمرور في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دورياتها باشرت منذ الصباح الباكر في الساعة (٦٣٠) بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية".

واضافت، ان "جانب الرصافة شهد سيطرة من المفارز على حركة السير والمرور في كافة التقاطعات والساحات وبعض الكثافة في تقاطع المعسكر (المعسكر بأتجاه الزيوت) وكثافة مرورية نتيجة بعض القطوعات في بعض التقاطعات".

واوضحت ان "القطوعات في جانب الرصافة كانت من ساحة قرطبة بأتجاه جسر الجمهورية ذهاباً واياباً".

واشارت الى جانب الكرخ وقالت، ان "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية بأستثناء المناطق القريبة من القطوعات الموجودة في الوقت الحاضر".

وبينت ، ان "القطوعات في جانب الكرخ شملت تقاطع الخارجية بأتجاه الخرطوم وقطع تقاطع السنك بأتجاه تقاطع الشواف ذهاباً واياباً وقطع أسفل جسر الكندي بأتجاه الخرطوم ونفق الزيتون باتجاه تقاطعالخرطوم مغلق ذهاباً واياباً".

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