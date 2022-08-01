محافظة بغداد تفتح باب التقديم على تعيينات العقود

2022/08/01 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم على تعيينات العقود الخاصة بالمحافظ.

وقالت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التعيينات "وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، حسب الإختصاصات المُعلنة آنفاً".واشارت الى ان التقديم عبر الرابط أدناه:- اضغط هنا

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