2022/08/01 | 11:07 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الاعلام تصدر توجيهات عاجلة للمؤسسات الاعلامية تحذر فيه من بث الاشاعات وتدعو لتحري المصداقية في الاخبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 11:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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