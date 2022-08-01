العملة الصعبة ترتفع في العراق.. 149250 دينار لكل 100 دولار

2022/08/01 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل "الاقتصاد نيوز" إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، 148650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح امس الاحد.

وأضاف، أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148250 ديناراً.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148550 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148450 ديناراً.

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