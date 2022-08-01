2022/08/01 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم على تعيينات العقود.

وقالت المحافظة في بيان إنه "تم فتح باب التقديم على تعيينات العقود الخاصة بمحافظة بغداد، وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، حسب الاختصاصات المُعلنة آنفاً".

وأضافت، أن "التقديم على التعيينات يكون عبر الرابط أدناه:

​https://ur.gov.iq/index/show-eservice/20133/10042/org​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تعلن فتح باب التقديم على تعيينات العقود ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تعلن فتح باب التقديم على تعيينات العقود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).