2022/08/01 | 11:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: COrWlpb3pws

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيخ قبيلة السودان يدعو أبناء قبيلته للالتحاق بالمتظاهرين المعتصمين في البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيخ قبيلة السودان يدعو أبناء قبيلته للالتحاق بالمتظاهرين المعتصمين في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).