الثقافة تعلن قرب استعادة 125 قطعة أثرية من ألمانيا

2022/08/01 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، قرب استعادة 125 قطعة أثرية من ألمانيا، فيما أكدت استرجاع آلاف القطع من مختلف الدول.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تولي اهتماماً بملف استرداد القطع الأثرية العراقية من البلدان العربية والأجنبية"، مبيناً أن "العراق وقَّع على مجموعة من المعاهدات والاتفاقات التي تمنع الاتجار بالآثار؛ ما وفر غطاءً قانونياً لمنع الاتجار من جهة وملاحقة العصابات ممن يسرقون ويهرِّبون الآثار عبر الوسائل غير المشروعة لمختلف البلدان من جهة أخرى".

وأضاف العلياوي، أن "هناك جهداً مميزاً للأجهزة الأمنية في التعاون مع وزارة الثقافة بإلقاء القبض وتشكيل المفارز التي تعمل على ملاحقة العصابات والعثور على القطع التي بحوزتهم"، مؤكداً، أن "هناك جهداً مركزاً لاستعادة القطع الأثرية من الدول كافة".

ولفت إلى "وجود مساعٍ لإعادة 125 قطعة من المانيا موجودة في جامعة برلين منذ العام 1990، إذ خرجت من العراق عن طريق الاستعارة الرسمية وهي من ملفات التعاون بين الدول في مجال الآثار، إلا أنها بقيت هناك".

وتابع، أن "القطع تم تسليمها مؤخراً إلى السفارة العراقية في المانيا وقريباً ستعود الى العراق"، لافتاً إلى أن "آلاف القطع تمت إعادتها بشكل رسمي من الولايات المتحدة الامريكية واليابان وغيرهما من الدول".

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