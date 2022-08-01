2022/08/01 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 12 ساعة

وزارة الدفاع: الجيش يقف على مسافة واحدة من الشعب

منذ 14 ساعة

الإطار يعلن وقوفه مع الشعب ويحذر من “الانقلاب” على الشرعية

منذ 16 ساعة

وزير الصدر يصدر 10 توجهيات جديدة للمتظاهرين

منذ 18 ساعة

الصدر: حررنا الخضراء ولن نكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية

منذ يوم واحد

رئيس إقليم كردستان يدعو الأطراف السياسية لبدء حوار مفتوح

منذ يومين

أول تعليق أمريكي على أحداث العراق

منذ يومين

زيدان والكاظمي يبحثان إجراءات حماية مجلس القضاء الأعلى

منذ يومين

الإطار التنسيقي يرجئ تظاهراته إلى إشعار آخر

منذ يومين

رئيس الجمهورية يدعو لعقد حوار وطني

منذ يومين

المالكي يوجه نداءً عاجلاً للإطار والتيار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يضع شرطاً لقبول مبادرة العامري) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يضع شرطاً لقبول مبادرة العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).