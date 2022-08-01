2022/08/01 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد وضع صالح محمد العراقي المعروف بـ’وزير الصدر’، اليوم الإثنين، عدة شروط من أجل بدء الحوار مع الإطار التنسيقي بينها أنسحاب تحالف الفتح منه.وقال العراقي،في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “تكرّر دعوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصدر يرد على العامري… ابعدوا المالكي المركز الخبري الوطني.

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