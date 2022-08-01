2022/08/01 | 12:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخ المجاهد الحبيب والطيب الحاج هاي العامري رعاك الله: أفهم من خلال بيانك أنك لست من الإطار مع العلم أنت قطب الرحى فيه وطالما طالبت لهم ولم ترضَ بدخول جزء منهم مع التيار في تشكيل الحكومة سابقاً، فخطابك ينبغي أن يكون للإطار وليس للتيار فلسنا من نطلب الدم ولا الفتنة ، اسمع خطابات حلفاءك في […]

ظهرت المقالة رسالة من رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى العامري أولاً على ايرث نيوز.

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