كمين محكم يطيح بمبتز ساوم فتاة بنشر صورها في بغداد

2022/08/01 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأثنين، القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالي في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بأبتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ من المال"، مبينة أن "عملية القبض تمت بعد ان أستنجدت المشتكية بمفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها ومساومتها مقابل مبلغ مليون دينار ونصف".

وتابعت، أنه "على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل للمتابعة وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالوصول إلى المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه".وأشارت الوكالة إلى أنه، "تم تدوين أقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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