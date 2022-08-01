من بيت الشاعر الحسيني كاظم المنظور:نجله يتحدث عن علاقته بحمزة الصغير ويوم وفاته

2022/08/01 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

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من منا لم يسمع ويردد من صباه الى الآن

قصائد الشاعر كاظم منظور الكربلائي

(جابر يا جابر ما دريت بكربله اشصار،

التي اخذت من الشهرة مديات واسعة وصدى

كبير وصدحت بها حناجر ابرز الرواديد من

حمزة الزغير ال

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