داخل مختبر خاص لجدري القردة.. شاهد كيف يتم الكشف عن هذا الفيروس

2022/08/01 | 12:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان أن جدري القردة يُمثّل حالة طوارئ صحية عالمية، إليك لمحة داخل مختبر يُجري اختبارات للكشف عن هذا الفيروس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.ومُنح مراسلة ABC7 News، لوز بينا، إذن الدخول إلى مختبر Renegade Bio الواقع في بيركلي، حيث تلقّى العلماء الدفعة الأولى من عينات جدري القردة لاختبارها.

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