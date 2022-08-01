تزامنا مع تظاهرات الاطار .. وزير الصدر يدعو للتظاهرات في محافظات العراق

2022/08/01 | 12:15 - المصدر: وكالة خبر

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دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي، يوم الإثنين، أنصار التيار الصدري الى التظاهر كلٍ في محافظته باستثناء محافظة النجف بالتزامن مع دعوات لانصار الاطار التنسيقي للتظاهر على اسواء المنطقة الخضراء.

وقال العراقي في رده على منشور لاتباعه، “إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وعلى الاخـوة في المحافظات مساندة اخوتهـم في المنطقة الخضراء بالتظاهر السلمي كل في محافظته عصـر الـيـوم وفي الساعة الخامسة حصرا يستثنى من ذلك النجف”.

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