2022/08/01 | 13:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المشرف على إدراة رابرين المستقلّة في اقليم كردستان، هيوا قرني، الاثنين، 1 آب،...

ظهرت المقالة طائرة مسيرة تستهدف عجلة مدنية في قضاء رانية بالسليمانية أولاً على المسلة.

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