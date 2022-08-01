2022/08/01 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



متظاهر يعاني من بتر في ساقه يناشد الصدر من داخل قبة البرلمان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. متظاهر يعاني من بتر في ساقه يناشد الصدر من داخل قبة البرلمان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. متظاهر يعاني من بتر في ساقه يناشد الصدر من داخل قبة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).