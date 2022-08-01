الاطار التنسيقي يصدر توجيهات لمؤيديه بشأن تظاهرات اليوم

2022/08/01 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت اللجنة التحضيرية لتظاهرات دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، اليوم الاثنين، توجيهات للمتظاهرين من مؤيديها.وأوضحت اللجنة ،في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، توجيهاتها لمؤيديها بما يلي : ١- مكان التظاهر سيكون […]

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