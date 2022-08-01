فورمولا واحد.. ألونسو بديلا عن فيتل بفريق أستون مارتن

2022/08/01 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينتقل سائق الفورمولا واحد الإسباني بطل العالم مرتين، فيرناندو ألونسو، من فريق ألبين إلى أستون مارتن في العام 2023 لعقد يمتد لسنوات عدة، بحسب ما أعلن فريق الصانعين البريطاني في بيان الاثنين.

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