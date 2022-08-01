2022/08/01 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 53 دقيقة

النزاهة تضبط رؤساء وأعضاء اتحادات ونقابات عمالية في نينوى

منذ ساعتين

استهداف قاعدة تركية في محافظة دهوك

منذ ساعتين

وزارة الدفاع: نعمل على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة

منذ ساعتين

الامن الوطني: القبض على ٣١ متهماً بقضايا الإبتزاز الإلكتروني خلال شهرين

منذ 16 ساعة

طيران الجيش يدمر زورقاً لداعش في صلاح الدين

منذ 20 ساعة

عملية أمنية مشتركة غربي العراق

منذ يوم واحد

القبض على 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة في بغداد

منذ يوم واحد

انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين

منذ يوم واحد

الأمن الوطني يلقي القبض على 6 إرهابيين في نينوى

منذ يومين

“الشفل” يصل جسر الجمهورية لإزالة الكتل الكونكريتية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة مسيرة تستهدف عجلة في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة مسيرة تستهدف عجلة في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).