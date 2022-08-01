2022/08/01 | 13:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "وزير القائد" يرد على دعوة العامري ويضع 3 شروط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وزير القائد" يرد على دعوة العامري ويضع 3 شروط) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وزير القائد" يرد على دعوة العامري ويضع 3 شروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).