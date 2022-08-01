2022/08/01 | 13:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر أمني: استهداف صاروخي لمحيط قاعدة تركية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني: استهداف صاروخي لمحيط قاعدة تركية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني: استهداف صاروخي لمحيط قاعدة تركية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).