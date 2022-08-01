العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب

2022/08/01 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وباشراف مباشر من قبل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه /وكاله القاضي سالار عبد الستار عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر اب /2022

وبينت مدير عام دائره التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيده خلود حيران فنجان ان الدائره استكملت جميع الاجراءات المتعلقه بااطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعه الثانية عشر ونصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١

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