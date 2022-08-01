حقيقة تأجيل جلسة مجلس الوزراء يوم غد

2022/08/01 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، حقيقة تأجيل عقد جلسة مجلس الوزراء، ليوم غد الثلاثاء، بسبب التظاهرات الشعبية من قبل التيار الصدري والاطار التنسيقي.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم)، انه "حتى هذه الساعة لا يوجد أي تأجيل لعقد جلسة مجلس الوزراء، يوم غد الثلاثاء، كما هو موعدها من كل أسبوع، فالجلسة سوف تعقد ولا يوجد أي مانع لمنع عقدها، فالمقرات الحكومية مؤمنة ولا خطر عليها".وبين ان "قرار التأجيل وارد في حال تم هناك تصعيد من قبل بعض المتظاهرين ومحاولة دخول المقرات الحكومية، لكن هذا الامر مستبعد"، مؤكدا أن "الجلسة وفق المعطيات، ستعقد بموعدها ونفس المكان الذي تعقد فيه كل مرة".

ويعتصم انصار التيار الصدري داخل مبنى مجلس النواب الذي اقتحموه قبل ايام، فيما يستعد الاطار التنسيقي بالانطلاق بتطاهرة عصر اليوم التي سماها "دعم الشرعية".

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