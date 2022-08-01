طائرة مسيرة تستهدف عجلة مدنية شمال العراق - عاجل

2022/08/01 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، باستهداف عجلة مدنية بواسطة طائرة مسيرة في قضاء "رانيا" بالقرب من محافظة السليمانية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت عجلة مدنية ضمن مدينة رانيا بالقرب من السليمانية ما أدى الى تدميرها واحتراقها بالكامل".وأشار إلى انه "لم تعرف حتى الآن اعداد المصابين".

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