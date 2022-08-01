كربلاء تضع حجر الأساس لبناء 44 مدرسة نموذجية

2022/08/01 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن وضع الحجر الأساس لبناء 44 مدرسة نموذجية.

وقال المحافظ نصيف الخطابي لوكالة الأنباء العراقية ان "تم وضع الحجر الأساس لبناء 44 مدرسة نموذجية في المحافظة"، مبيناً، أن "المشروع له أهمية كبيرة بالنسبة لمحافظة كربلاء".

وأشار، الى "اهتمام مجلس الوزراء بالواقع التعليمي في العراق"، لافتاً الى، أن "الأولوية لدى محافظة كربلاء الاهتمام بالتربية والتعليم والصحة وكذلك بقية الخدمات الاخرى"

وأضاف الخطابي، أن "العقد الذي وقع مع شركة (پاور چاينا) الصينية لتنفيذه كانت حصة كربلاء المقدسة منه 44 مدرسة"، مشيراً الى "ابلاغ الأمانة العامة لمجلس وزراء بأن محافظة كربلاء بحاجة الى أعداد أكبر من هذا العدد وأن المحافظة مستعدة لتوفير مواقع إضافية لبناء مدارس أخرى".

وتابع، أن "من المؤمل أن تكون حصة كربلاء خلال المرحلة المقبلة أكثر من 130 مدرسة جديدة"، لافتاً الى "قطاع التربية في محافظة كربلاء يحتاج الى دعم كبير بسبب النقص الحاد في اعداد المدارس وعدم وجود البنية التحتية، والتلكؤ الحاصل من قبل بعض الشركات التي تعاقدت مع الوزارات العراقية بعد العام 2003".

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