شاهد بالفيديو.. العزاوي: العراق يواجه مشاكل مؤجلة منذ سنوات ومهددة بالانفجار

2022/08/01 | 13:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gwvmKPp9gog

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